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Bankipur By-Poll Result Live: बांकीपुर में प्रशांत किशोर का दमदार आगाज, तीसरे राउंड में BJP पर 1162 वोट की बढ़त, RJD तीसरे नंबर पर सिमटी

Bankipur Bypoll Result 2026 : बिहार की हाई-प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर शुरुआती रुझानों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। जन सुराज के प्रशांत किशोर ने तीसरे राउंड तक बढ़त बनाकर मुकाबले का समीकरण बदल दिया है, जबकि भाजपा और राजद के सामने नई चुनौती खड़ी होती दिख रही है।
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पटना

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Manoj Vashisth

Aug 03, 2026

Prashant Kishor

Prashant Kishor :(फोटो सोर्स:@jansuraajonline)

Bankipur Bypoll Result 2026: बिहार की सबसे हाई-प्रोफाइल सीटों में शुमार बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के रुझानों ने शुरुआती चरण में ही सूबे की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। जिस सीट को पिछले तीन दशकों से भारतीय जनता पार्टी का अजय दुर्ग माना जाता था, वहां EVM खुलते ही बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। वोटों की गिनती के पहले राउंड में जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ते हुए धमाकेदार बढ़त बना ली है।

राउंड 3: बांकीपुर में किस उम्मीदवार को मिले कितने वोट?

मतगणना के तीसरे राउंड के बाद जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मजबूत बढ़त हासिल करते हुए मुकाबले में बढ़त बना ली है। तीसरे राउंड तक उन्हें 5,032 वोट मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार नीरज कुमार 3,870 वोट के साथ दूसरे स्थान पर हैं। दोनों के बीच फिलहाल 1,162 वोटों का अंतर दर्ज किया गया है।

सबसे बड़ा झटका राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को लगा है। पार्टी की उम्मीदवार रेखा कुमारी केवल 767 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर हैं। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि इस सीट पर शुरुआती मुकाबला फिलहाल जन सुराज और भाजपा के बीच सिमटता दिखाई दे रहा है।

बाकी उम्मीदवार काफी पीछे

तीसरे राउंड के बाद अन्य सभी उम्मीदवार काफी पीछे चल रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तनवीर आलम को 233 वोट मिले हैं। इसके बाद अधिकांश प्रत्याशी दोहरे या बेहद कम वोटों तक सीमित हैं। NOTA को भी अब तक 40 वोट मिल चुके हैं।

31 राउंड की गिनती में अभी लंबा सफर बाकी

बांकीपुर सीट पर कुल 31 राउंड में मतगणना होनी है और अभी केवल तीन राउंड पूरे हुए हैं। ऐसे में चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ होना अभी बाकी है। आने वाले राउंड में बढ़त का अंतर घट या बढ़ सकता है। हालांकि शुरुआती रुझानों ने यह जरूर संकेत दिया है कि इस सीट पर मुकाबला अपेक्षा से अधिक दिलचस्प बन गया है।

राउंड 1: बांकीपुर में किस उम्मीदवार को मिले कितने वोट?

मतगणना केंद्र से सामने आए शुरुआती आंकड़ों ने हर किसी को हैरान कर दिया है:

  • जन सुराज पार्टी (प्रशांत किशोर): 2,220 वोट
  • भारतीय जनता पार्टी (नीरज कुमार सिन्हा): 1,423 वोट
  • राष्ट्रीय जनता दल (रेखा गुप्ता): 501 वोट

पहले राउंड की इस गिनती में प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को 797 वोटों (लगभग 900 मतों) के अंतर से पीछे छोड़ दिया है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल तीसरे स्थान पर पिछड़ती नजर आ रही है।

दूसरे राउंड का अपडेट:

दूसरे राउंड के बाद भी जन सुराज पार्टी ने बढ़त बनाए रखी है। दूसरे राउंड की गिनती के अनुसार जन सुराज पार्टी को 1,570 वोट मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 1,211 वोट प्राप्त हुए हैं।

दूसरे राउंड के आंकड़ों के मुताबिक, जन सुराज पार्टी 359 वोटों की बढ़त के साथ आगे चल रही है। वहीं, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वोटों का आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

मतगणना जारी है और अगले राउंड के परिणाम आने के साथ तस्वीर और स्पष्ट होगी। सभी दलों की नजरें अब आगामी राउंड की गिनती पर टिकी हुई हैं।

जन सुराज पार्टी: 1,570 वोट
भाजपा: 1,211 वोट
राजद: आंकड़ा उपलब्ध नहीं (NA)
बढ़त: जन सुराज पार्टी 359 वोटों से आगे

यह खबर अभी अपडेट हो रही है

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Updated on:

03 Aug 2026 10:56 am

Published on:

03 Aug 2026 09:26 am

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