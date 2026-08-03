Bankipur By-Poll Result Live: बांकीपुर में प्रशांत किशोर का दमदार आगाज, तीसरे राउंड में BJP पर 1162 वोट की बढ़त, RJD तीसरे नंबर पर सिमटी

Bankipur Bypoll Result 2026: बिहार की सबसे हाई-प्रोफाइल सीटों में शुमार बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के रुझानों ने शुरुआती चरण में ही सूबे की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। जिस सीट को पिछले तीन दशकों से भारतीय जनता पार्टी का अजय दुर्ग माना जाता था, वहां EVM खुलते ही बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। वोटों की गिनती के पहले राउंड में जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ते हुए धमाकेदार बढ़त बना ली है।