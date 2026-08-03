‘PM साहब, किसने दी मेरी सुपारी?’ पप्पू यादव ने गृह मंत्री और BJP भी पर उठाए सवाल

घटना के बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक हमलावर की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के साथ तस्वीर साझा करते हुए तीखे सवाल दागे। उन्होंने लिखा कि PM साहब और गृह मंत्री जी, बताइए किसने इसे मेरी सुपारी दी है? यूपी के CM और डिप्टी CM के साथ वाले इस लड़के ने मुझ पर जानलेवा हमला किया है। क्या इन्हें आपका सीधा संरक्षण प्राप्त है? अगर नहीं, तो तुरंत कार्रवाई हो।

पप्पू यादव का दावा है कि अगर वहां मौजूद लोग बीच-बचाव नहीं करते तो उनकी हत्या भी हो सकती थी। उन्होंने हमलावरों को बीजेपी से जुड़ा हुआ बताया और आरोप लगाया कि उनके बच्चों के घर तक भी धमकी देने वाले लोग पहुंच चुके हैं।