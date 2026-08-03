रांची में JPSC और JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर विरोध-प्रदर्शन, छात्रों को अभिजीत दीपके ने फोन पर दिया समर्थन

अमित ने आगे कहा- पहले छात्र जंतर मंतर पर थे, अब भारी संख्या में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं। उनकी जायज मांगों के लिए हम पूरी तरह साथ हैं। शरीर, मन और संसाधनों से हम इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। अगर जरूरत पड़ी तो अभिजीत दीपके रांची आएंगे।