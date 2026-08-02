2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

JPSC और JSSC अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरी CJP, अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका ने वीडियो कॉल कर जताया समर्थन

झारखंड में JPSC और JSSC अभ्यर्थियों के आंदोलन को CJP का समर्थन मिला है। अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका ने वीडियो कॉल के जरिए छात्रों से बातचीत कर उनकी मांगों के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया है।
2 min read
Google source verification

रांची

image

Rahul Yadav

Aug 02, 2026

JPSC Protest, JSSC Protest, Jharkhand Student Protest, CJP, Abhijeet Dipke, Ashutosh Ranka,

JPSC और JSSC अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरी CJP (फोटो - आईएएनएस)

Jharkhand JPSC-JSSC Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने झारखंड में प्रदर्शन कर रहे JPSC और JSSC अभ्यर्थियों से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की है। दोनों नेताओं ने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए उनके आंदोलन के प्रति एकजुटता जताई और कहा कि CJP छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है।

वीडियो कॉल के दौरान अभिजीत दिपके और आशुतोष रांका ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को लेकर पार्टी लगातार उनके समर्थन में आवाज उठाएगी। CJP की ओर से कहा गया कि छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दों पर संगठन आगे भी उनका साथ देता रहेगा।

इस दौरान CJP टीम के सदस्य अमित कुमार सिंह ने कहा, "देश के किसी भी हिस्से में अगर छात्र या कोई पीड़ित समस्या का सामना कर रहा है तो अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और पूरी CJP टीम उसके साथ खड़ी होगी। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस पार्टी की सरकार है। सरकार का दायित्व जनता के लिए काम करना है और सत्ता में बैठे लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।"

क्या है पूरा मामला?

झारखंड में JPSC और JSSC अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं। रविवार को आंदोलन को तेज करते हुए छात्रों ने हाथों में जलती मशालें लेकर मार्च भी निकाला। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक पूरे मामले की CBI जांच का आदेश नहीं दिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

इन मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन

आंदोलन की मुख्य वजह JPSC की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि कट-ऑफ तय करने की प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं और जारी मेरिट सूची पर संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर तक नहीं थे। इसके अलावा OMR शीट में कथित गड़बड़ी और परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए गए हैं। छात्रों का यह भी आरोप है कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी को पहले ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था, इसके बावजूद उसे जिम्मेदारी दी गई।

CBI जांच की मांग पर अड़े छात्र

राज्य सरकार ने मामले की जांच CID को सौंपी है, लेकिन आंदोलनकारी छात्र इससे संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच केवल स्वतंत्र एजेंसी से ही संभव है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने भविष्य में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए OMR शीट में 'Not Attempted' का अलग विकल्प जोड़ने की मांग भी उठाई है। छात्र संगठनों का कहना है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CJP Protest

Updated on:

02 Aug 2026 11:46 pm

Published on:

02 Aug 2026 10:11 pm

Hindi News / National News / JPSC और JSSC अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरी CJP, अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका ने वीडियो कॉल कर जताया समर्थन

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

CJP Protest

NEET 2026: नीट क्वालीफाई विद्यार्थियों के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने साझा किया भविष्य का रोडमैप

NEET 2026
रायपुर

West Bengal: संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल के हावड़ा स्थित कारखाने पर एसटीएफ की कार्रवाई, कई पहलुओं की पड़ताल

West Bengal suspected terrorist
कोलकाता

‘गैर-बीजेपी शासित राज्यों में क्यों चुप रहती है CJP और विपक्ष?’, भाजपा नेता आरपी सिंह का सवाल

Jharkhand Paper Leak, RP Singh, BJP, CJP, CJP Protest, Jharkhand SSC Paper Leak,
राष्ट्रीय

'चाकू नहीं था, साधुओं के अपमान पर सवाल किया तो समर्थकों ने पीटा'; पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने वाले हैप्पी शर्मा का खुलासा

pappu yadav attack case
राष्ट्रीय

पीओके में बवाल के बीच पाक गृहमंत्री का विवादित बयान, प्रदर्शनकारियों को बताया ‘कॉकरोच’

POK Violence
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.