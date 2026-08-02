JPSC और JSSC अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरी CJP, अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका ने वीडियो कॉल कर जताया समर्थन

आंदोलन की मुख्य वजह JPSC की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि कट-ऑफ तय करने की प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं और जारी मेरिट सूची पर संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर तक नहीं थे। इसके अलावा OMR शीट में कथित गड़बड़ी और परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए गए हैं। छात्रों का यह भी आरोप है कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी को पहले ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था, इसके बावजूद उसे जिम्मेदारी दी गई।