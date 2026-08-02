Assam Floods 2026: 82 जिंदगियां लील गई तबाही, 1.78 लाख जिंदगियां बेघर

Assam Flood Death Toll: पूर्वोत्तर भारत का खूबसूरत राज्य असम इस समय प्रकृति के सबसे विकराल रूप से जूझ रहा है। भले ही नदियों का जलस्तर धीरे-धीरे कम हो रहा हो, लेकिन बाढ़ का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक इस विनाशकारी त्रासदी में 82 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि सात जिलों के 1.78 लाख से अधिक लोग बेघर होकर राहत शिविरों में दिन गुजारने को मजबूर हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के अनुसार, चराईदेव, शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, बजाली, धेमाजी और शोणितपुर के लगभग 349 गांव पूरी तरह जलमग्न हैं।