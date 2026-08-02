Gujarat News: एक बार फिर धड़कता हुआ दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस, 6 लोगों को नई जिंदगी दे गया 22 साल का अतुल

इसके लिए पहली बार अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत को विशेष ठहराव दिया गया। हृदय को ट्रेन के ई-01 कोच में सुरक्षित चढ़ाया गया। यह हृदय अंकलेश्वर स्थित जयाबेन मोदी मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल से लाया गया था। वंदे भारत के अहमदाबाद पहुंचने से पहले ही रेलवे के वाणिज्य विभाग, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और गुजरात पुलिस के समन्वय से प्लेटफॉर्म नंबर-1 से यूएन मेहता अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया था। ट्रेन के पहुंचते ही हृदय को तेजी से अस्पताल के लिए रवाना किया गया। पिछले तीन दिनों में यह दूसरी बार है जब वंदे भारत एक्सप्रेस का इस्तेमाल डोनर हार्ट के त्वरित और सुरक्षित परिवहन के लिए किया गया है।