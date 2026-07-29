देश की पहली वंदे भारत गुड्स ट्रेन पहुंची कोटा, 145 km/घंटा का स्पीड ट्रायल रहा सफल तो बनेगी सबसे तेज चलने वाली मालगाड़ी

यह ट्रेन चेन्नई ICF कोच फैक्ट्री में तैयार करने के बाद कोटा ट्रायल के लिए भेजी गई है। 16 कोच वाली इस ट्रेन का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद रेलवे की ओर से देश में सुपरफास्ट पार्सल सर्विस शुरू हो सकेगी। यह भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे तेज चलने वाली गुड्स ट्रेन होगी। ट्रेन का नागदा-कोटा-सवाई माधोपुर रेल खंड पर बुधवार को चेन्नई आइसीएफ के इंजीनियर, रिसर्च डिजाइन्स एंड स्टैण्डर्ड ऑर्गेनाइजेशन (आरडीएसओ) लखनऊ की टीम को कोटा के चालक, परिचालक व अन्य स्टाफ की ओर से ट्रेन का ट्रायल लिया जाएगा। इसका अलग-अलग परििस्थतियों में ट्रायल लिया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस ट्रेन के सफल संचालन से समयबद्ध पार्सल डिलीवरी को बढ़ावा मिलेगा और लंबी दूरी तक सामान की तेज एवं सुरक्षित ढुलाई सुनिश्चित हो सकेगी।