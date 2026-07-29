कुत्तों के हमले से नीलगाय की मौत सरकारी भूमि पर दफनाया।

सलावद. सलावद के समीप खेत से निकल रही नीलगाय पर मंगलवार सुबह आवारा कुत्तों ने हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया। कुत्तों से किसी तरह छूटकर भागी नीलगाय सड़क की पुलिया के पास बेहोश होकर गिर गई। इसी दौरान ग्रामीण ललित कुमार शर्मा की निगाह उस पर पड़ी। उन्होंने तत्काल वन विभाग की टीम को सूचना दी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल नीलगाय का इलाज किया, लेकिन गंभीर चोटों से कुछ देर बाद नीलगाय ने दम तोड़ दिया। मृत नीलगाय को सलावद की सरकारी भूमि पर दफनाया गया। इस दौरान वनरक्षक रतीराम मीणा, रीछवा नाका के तकनीकी सहायक मोहन लाल, प्रकाश जागीदार, हेमराज और पशु चिकित्सालय सलावद के पशुधन निरीक्षक घनश्याम पाटीदार सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे।