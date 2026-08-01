Ahmedabad: आइटीपी की जोखिमभरी बीमारी के बीच डॉक्टरों ने किया सफल टोटल हिप रिप्लेसमेंट

सिविल हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक विभाग के प्रोफेसर डॉ. पीयूष मित्तल ने बताया कि उत्तर प्रदेश निवासी संगीता त्रिवेदी लंबे समय से आइटीपी से पीड़ित थीं। इस बीमारी में शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बेहद कम होने के कारण सर्जरी के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव का खतरा रहता है। लंबे समय तक स्टेरॉयड लेने के कारण उन्हें एवास्कुलर नेक्रोसिस (एवीएन) हो गया, जिससे उनके हिप का जोड़ पूरी तरह खराब हो गया था। ऐसे में टोटल हिप रिप्लेसमेंट ही एकमात्र उपचार विकल्प बचा था।