Ahmedabad: चार रुपए प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी, ऑटो किराया बढ़ाने की मांग तेज

अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन के अध्यक्ष विजय मकवाणा ने कहा कि पिछले करीब डेढ़ महीने में सीएनजी की कीमत में 10 से 12 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हो चुकी है। शनिवार को फिर चार रुपए प्रति किलो की वृद्धि होने से रिक्शा चालकों की परेशानी और बढ़ गई है। रोज कमाकर परिवार चलाने वाले रिक्शा चालकों के लिए लगातार बढ़ती सीएनजी कीमतों के बीच पुराना किराया आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं रह गया है।