‘गैर-बीजेपी शासित राज्यों में क्यों चुप रहती है CJP और विपक्ष?’, भाजपा नेता आरपी सिंह का सवाल

RP Singh on CJP Protest and Opposition: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी दल और CJP केवल चुनिंदा राज्यों में ही छात्रों के आंदोलनों में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं और वहां पेपर लीक जैसे मामले सामने आते हैं वहां ये संगठन छात्रों के समर्थन में नजर नहीं आते।