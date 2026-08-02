West Bengal: संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल के हावड़ा स्थित कारखाने पर एसटीएफ की कार्रवाई, कई पहलुओं की पड़ताल

मकान मालिक मोहम्मद अली ने बताया कि कारखाने के दो कमरों का मासिक किराया 11 हजार रुपए था। उनके अनुसार चुनाव परिणाम आने के बाद हमीम का कारखाने में आना कम हो गया था और वहां तीन कर्मचारी काम करते थे। इधर राज्य मंत्री एवं उत्तर हावड़ा के विधायक उमेश राय के बेटे को कथित 'हनी ट्रैप' में फंसाने और अपहरण की धमकी देने के मामले की जांच भी इसी प्रकरण से जोड़कर की जा रही है। इस मामले में एसटीएफ ने झारखंड के साहेबगंज से अर्पिता सरकार नामक युवती को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस पूरे मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा कहीं इसके पीछे कोई संगठित गिरोह तो सक्रिय नहीं है।