बागी सांसदों के NCPI में जाने पर बोले शत्रुघ्न सिन्हा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता

शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता बनर्जी को एक मजबूत नेता और "स्ट्रीट फाइटर" बताते हुए कहा कि वे हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। उल्लेखनीय है कि काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में टीएमसी के कुछ बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय का फैसला करते हुए संसद में अलग बैठने की मांग की। हालांकि, शत्रुघ्न सिन्हा ने स्पष्ट किया कि वे टीएमसी और ममता बनर्जी के साथ ही बने रहेंगे।