‘सरकारी अधिकारी सुरक्षित नहीं, तो जनता कैसे होगी?’, तेजस्वी यादव ने CM सम्राट चौधरी को घेरा

तेजस्वी यादव ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर सरकार अपने अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती, तो आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे करेगी? उन्होंने आरोप लगाया कि मृतक अधिकारी के परिजनों ने एलजेपी विधायक सोनू सिंह पर 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा, परिवार का दावा है कि सोनू सिंह रोजाना फोन कर पीड़ित पर दबाव बनाते थे और बार-बार परेशान करते थे। उनका आरोप है कि मांगें नहीं मानने पर अधिकारी की हत्या कर दी गई।