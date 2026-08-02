महाराष्ट्र में CJP की 5 अगस्त को बड़ी बैठक, भविष्य में आंदोलन की रणनीति पर करेंगे चर्चा

इससे पहले अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि वे सोशल मीडिया पर संवेदना व्यक्त करने तक सीमित न रहें, बल्कि अधिकारियों को छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्देश दें। उन्होंने एएनआई से कहा, "सिर्फ इंस्टाग्राम पर माफी न दें। पुलिस को निर्देश दें कि छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं।"