तसलीमा नसरीन बोलीं- UCC हर सभ्य देश की जरूरत, बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को तलाक तक का अधिकार नहीं

यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हुए तस्लीमा नसरीन ने कहा कि वह पिछले 40 सालों से UCC को लागू करवाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्य देश के लिए सभी नागरिकों पर लागू होने वाला एक समान कानून होना बहुत जरूरी है। पड़ोसी देश का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में धार्मिक कानूनों की वजह से महिलाओं को बहुत ज्यादा उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। बांग्लादेश में हिंदू लड़कियों और महिलाओं के पास बुनियादी अधिकार भी नहीं हैं, उन्हें तलाक का अधिकार तक नहीं है। धार्मिक कानूनों ने महिलाओं की आजादी और न्याय पाने के अधिकार को बुरी तरह प्रभावित किया है।