PM Modi Abuse Case: “बेटी ने माफी मांगी, फिर भी नहीं मिली राहत… अब मां ने सुरक्षा की गुहार लगाई, आखिर पूरा मामला क्या है?

FIR Against Minor Girl, Jantar Mantar Protest : विरोध प्रदर्शन का जोश, हाथ में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का असर यह एक ऐसा घातक कॉकटेल बन चुका है जो किसी भी बहके हुए युवा का भविष्य पल भर में दांव पर लगा सकता है। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद अमर्यादित और भड़काऊ टिप्पणी करने वाली 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी के मामले में अब उसकी मां का दर्द छलक पड़ा है। पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगने और बेटी के नाबालिग होने का हवाला देने के बावजूद पुलिसिया कार्रवाई का शिकंजा ढीला नहीं हुआ है, जिससे परिवार खौफ के साये में जीने को मजबूर है।