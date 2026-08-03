3 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Bankipur Election Result 2026: प्रशांत किशोर की साख दांव पर, दतिया में दिग्गजों की नींद हराम: 3 उपचुनाव के नतीजों पर आज देश की नजर

Manjalpur Election Result 2026: बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांंजलपुर सीट पर पड़े वोटों का फैसला आज होने जा रहा है। जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर की किस्मत दांव पर लगी है तो वहीं दतिया में मतगणना से ठीक पहले कांग्रेस ने अपने ही पूर्व विधायक को पार्टी से बाहर कर दिया है।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Aug 03, 2026

Bankipur, Datia and Manjalpur Bypoll Results Today

Prashant Kishor : बांकीपुर में प्रशांत किशोर की पहली चुनावी परीक्षा, तीन राज्यों की निगाहें नतीजों पर (फोटो सोर्स:@jansuraajonline)

Datia Election Result 2026: देश के तीन राज्यों की तीन प्रमुख विधानसभा सीटों बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांंजलपुर के उप-चुनाव परिणामों की घड़ी आ चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू कर दी गई है। 30 जुलाई को हुए मतदान में जनता ने अपना फैसला ईवीएम में दर्ज कर दिया था। यह उप-चुनाव केवल तीन विधायकों के चयन का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दिग्गजों की साख की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है।

बांकीपुर (बिहार): चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर की पहली अग्निपरीक्षा

बिहार की राजधानी पटना की सबसे हाई-प्रोफाइल सीट मानी जाने वाली बांकीपुर में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (PK) ने खुद उतरकर दांव बड़ा कर दिया है।

प्रशांत किशोर का बड़ा दावा: पहली बार प्रत्यक्ष चुनावी राजनीति में उतरे PK ने दावा किया है कि वे बीजेपी को करारी शिकस्त देंगे। चुनावी हलफनामे के अनुसार, उन्होंने और उनकी पत्नी ने ₹208 करोड़ से अधिक की कुल चल-अचल संपत्ति का ब्योरा दिया है।

बीजेपी की मजबूत घेराबंदी: भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने कैडर और पूर्व बूथ अध्यक्ष नीरज कुमार सिन्हा को चुनाव मैदान में उतारा है, जिनके समर्थन में नितिन नवीन और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूरी ताकत झोंक दी थी।

आरजेडी की दावेदारी: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने रेखा गुप्ता पर दांव खेला है, जिससे यह मुकाबला पूरी तरह त्रिकोणीय हो गया है।
कम मतदान का गणित: इस शहरी सीट पर महज 34.24% मतदान दर्ज हुआ, जो पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले लगभग 7% कम है। अब देखना होगा कि यह कम वोटिंग किसके सिर जीत का सेहरा बांधती है।

दतिया (मध्य प्रदेश): काउंटिंग से ठीक पहले कांग्रेस में बगावत और ड्रामेबाज़ी

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर लड़ाई केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं, बल्कि पार्टियों के भीतर मची रार की भी है। वर्ष 2023 के चुनाव में बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराने वाले कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती को बैंक धोखाधड़ी मामले में सजा मिलने के कारण यह सीट खाली हुई थी।

काउंटिंग से पहले बड़ा सियासी धमाका: परिणाम आने के ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों और बीजेपी से अंदरूनी साठगांठ का संगीन आरोप लगाया था।

दतिया के मुख्य सियासी समीकरण:

बीजेपी का नया प्रयोग: नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर बीजेपी ने नए चेहरे आशुतोष तिवारी को मौका दिया, जिससे मिश्रा के समर्थकों में भारी नाराजगी और विरोध-प्रदर्शन देखने को मिला था।

राजघराने का दांव: कांग्रेस ने सेवड़ा के पूर्व विधायक और दतिया राजघराने से जुड़े घनश्याम सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है।
भारी वोटिंग: दतिया की जनता ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और कुल 71.44% का भारी मतदान दर्ज किया।

मांंजलपुर (गुजरात): बीजेपी का गढ़ और साख का सवाल

गुजरात के वडोदरा की मांंजलपुर विधानसभा सीट पर उप-चुनाव बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री योगेश पटेल के दुखद निधन के कारण हुआ है।

मुख्य पहलूविवरण
बीजेपी उम्मीदवारसतीश गोविंदभाई पटेल (पूर्व वडोदरा निगम पार्षद)
कांग्रेस उम्मीदवारभीखाभाई रबारी (गुजरात कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री)
कुल मतदान प्रतिशत37.5% (260 मतदान केंद्रों पर)
पिछला चुनावी रिकॉर्ड2022 में स्वर्गीय योगेश पटेल ने 1.20 लाख से अधिक वोट पाकर 1 लाख से अधिक मतों के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी।

यह उपचुनाव केवल सीटों का गणित नहीं बदलेगा, बल्कि बिहार और मध्य प्रदेश की आने वाली राजनीति की दिशा भी तय करेगा। क्या प्रशांत किशोर का 'जन सुराज' मॉडल जमीनी राजनीति में कमाल दिखा पाएगा? क्या दतिया में बीजेपी का नया प्रयोग सफल रहेगा? कुछ ही घंटों में मतगणना के रुझान इन तमाम सवालों के सटीक जवाब दे देंगे।

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Aug 2026 08:26 am

Published on:

03 Aug 2026 08:11 am

Hindi News / National News / Bankipur Election Result 2026: प्रशांत किशोर की साख दांव पर, दतिया में दिग्गजों की नींद हराम: 3 उपचुनाव के नतीजों पर आज देश की नजर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

US पढ़ाई पर उठे सवालों के बीच अभिजीत डिपके ने दिखाया स्कॉलरशिप लेटर, बोले- लोन लेकर की अमेरिका में पढ़ाई

Amit Tiwari RTI activist, Kapil Sibal legal aid, NEET paper leak protest
नई दिल्ली

‘PM साहब, किसने दी मेरी सुपारी?’ पप्पू यादव ने गृह मंत्री और BJP भी पर उठाए सवाल

Pappu Yadav Delhi house ruckus, Pappu Yadav latest news, Delhi police security lapse
नई दिल्ली

PM Modi Abuse Case: “बेटी ने माफी मांगी, फिर भी नहीं मिली राहत… अब मां ने सुरक्षा की गुहार लगाई, आखिर पूरा मामला क्या है?

PM Modi Abuse Case
राष्ट्रीय

रांची में JPSC और JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर विरोध-प्रदर्शन, छात्रों को अभिजीत दीपके ने फोन पर दिया समर्थन

JPSC Protest
राष्ट्रीय

NEET 2026: नीट क्वालीफाई विद्यार्थियों के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने साझा किया भविष्य का रोडमैप

NEET 2026
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.