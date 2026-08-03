Bankipur Election Result 2026: प्रशांत किशोर की साख दांव पर, दतिया में दिग्गजों की नींद हराम: 3 उपचुनाव के नतीजों पर आज देश की नजर

Datia Election Result 2026: देश के तीन राज्यों की तीन प्रमुख विधानसभा सीटों बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांंजलपुर के उप-चुनाव परिणामों की घड़ी आ चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू कर दी गई है। 30 जुलाई को हुए मतदान में जनता ने अपना फैसला ईवीएम में दर्ज कर दिया था। यह उप-चुनाव केवल तीन विधायकों के चयन का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दिग्गजों की साख की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है।