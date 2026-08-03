Bankipur Election Result 2026: प्रशांत किशोर की साख दांव पर, दतिया में दिग्गजों की नींद हराम: 3 उपचुनाव के नतीजों पर आज देश की नजर

Prashant Kishor : बांकीपुर में प्रशांत किशोर की पहली चुनावी परीक्षा, तीन राज्यों की निगाहें नतीजों पर (फोटो सोर्स:@jansuraajonline)
Datia Election Result 2026: देश के तीन राज्यों की तीन प्रमुख विधानसभा सीटों बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांंजलपुर के उप-चुनाव परिणामों की घड़ी आ चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू कर दी गई है। 30 जुलाई को हुए मतदान में जनता ने अपना फैसला ईवीएम में दर्ज कर दिया था। यह उप-चुनाव केवल तीन विधायकों के चयन का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दिग्गजों की साख की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है।
बिहार की राजधानी पटना की सबसे हाई-प्रोफाइल सीट मानी जाने वाली बांकीपुर में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (PK) ने खुद उतरकर दांव बड़ा कर दिया है।
प्रशांत किशोर का बड़ा दावा: पहली बार प्रत्यक्ष चुनावी राजनीति में उतरे PK ने दावा किया है कि वे बीजेपी को करारी शिकस्त देंगे। चुनावी हलफनामे के अनुसार, उन्होंने और उनकी पत्नी ने ₹208 करोड़ से अधिक की कुल चल-अचल संपत्ति का ब्योरा दिया है।
बीजेपी की मजबूत घेराबंदी: भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने कैडर और पूर्व बूथ अध्यक्ष नीरज कुमार सिन्हा को चुनाव मैदान में उतारा है, जिनके समर्थन में नितिन नवीन और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूरी ताकत झोंक दी थी।
आरजेडी की दावेदारी: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने रेखा गुप्ता पर दांव खेला है, जिससे यह मुकाबला पूरी तरह त्रिकोणीय हो गया है।
कम मतदान का गणित: इस शहरी सीट पर महज 34.24% मतदान दर्ज हुआ, जो पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले लगभग 7% कम है। अब देखना होगा कि यह कम वोटिंग किसके सिर जीत का सेहरा बांधती है।
मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर लड़ाई केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं, बल्कि पार्टियों के भीतर मची रार की भी है। वर्ष 2023 के चुनाव में बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराने वाले कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती को बैंक धोखाधड़ी मामले में सजा मिलने के कारण यह सीट खाली हुई थी।
काउंटिंग से पहले बड़ा सियासी धमाका: परिणाम आने के ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों और बीजेपी से अंदरूनी साठगांठ का संगीन आरोप लगाया था।
बीजेपी का नया प्रयोग: नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर बीजेपी ने नए चेहरे आशुतोष तिवारी को मौका दिया, जिससे मिश्रा के समर्थकों में भारी नाराजगी और विरोध-प्रदर्शन देखने को मिला था।
राजघराने का दांव: कांग्रेस ने सेवड़ा के पूर्व विधायक और दतिया राजघराने से जुड़े घनश्याम सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है।
भारी वोटिंग: दतिया की जनता ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और कुल 71.44% का भारी मतदान दर्ज किया।
गुजरात के वडोदरा की मांंजलपुर विधानसभा सीट पर उप-चुनाव बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री योगेश पटेल के दुखद निधन के कारण हुआ है।
|मुख्य पहलू
|विवरण
|बीजेपी उम्मीदवार
|सतीश गोविंदभाई पटेल (पूर्व वडोदरा निगम पार्षद)
|कांग्रेस उम्मीदवार
|भीखाभाई रबारी (गुजरात कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री)
|कुल मतदान प्रतिशत
|37.5% (260 मतदान केंद्रों पर)
|पिछला चुनावी रिकॉर्ड
|2022 में स्वर्गीय योगेश पटेल ने 1.20 लाख से अधिक वोट पाकर 1 लाख से अधिक मतों के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी।
यह उपचुनाव केवल सीटों का गणित नहीं बदलेगा, बल्कि बिहार और मध्य प्रदेश की आने वाली राजनीति की दिशा भी तय करेगा। क्या प्रशांत किशोर का 'जन सुराज' मॉडल जमीनी राजनीति में कमाल दिखा पाएगा? क्या दतिया में बीजेपी का नया प्रयोग सफल रहेगा? कुछ ही घंटों में मतगणना के रुझान इन तमाम सवालों के सटीक जवाब दे देंगे।
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