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Police Constable Exam Karnataka: सोशल मीडिया की ‘अफवाह’ में बिगड़ा खेल! परीक्षा छोड़ भागे अभ्यर्थी, जानिए क्या है OMR और प्रश्नपत्र का असली नियम

Vijayapura Exam Centre : विजयपुरा में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान एक भ्रामक अफवाह ने ऐसा गदर मचाया कि छात्र बीच में ही पर्चा छोड़ बाहर निकल आए। जानिए आखिर ओएमआर शीट और प्रश्नपत्र के नंबरों को लेकर क्या है सरकार का सख्त नियम और कैसे एक झूठी खबर ने अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा दिया!
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भारत

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Manoj Vashisth

Aug 03, 2026

Police Constable Exam Karnataka

Police Constable Exam Karnataka

KEA Police Recruitment 2026: कर्नाटक में 2 अगस्त को आयोजित हुई 'सिविल पुलिस कांस्टेबल' भर्ती परीक्षा अचानक विवादों में घिर गई। विजयपुरा जिले के टिकोटा स्थित 'शारदम्बा पीयू कॉलेज' परीक्षा केंद्र पर उस समय भारी हंगामा मच गया, जब कई अभ्यर्थियों ने दावा किया कि उनकी ओएमआर (OMR) उत्तर पुस्तिका का नंबर और प्रश्नपत्र (Question Paper) का नंबर आपस में मेल नहीं खा रहा है।

सोशल मीडिया पर फैली एक झूठी खबर के बहकावे में आकर कुछ उम्मीदवारों ने हंगामा खड़ा कर दिया और परीक्षा का बहिष्कार करते हुए सेंटर से बाहर निकल गए। राज्य भर के 1,453 पुरुष और महिला पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में देखते ही देखते तनाव का माहौल बन गया।

कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) की सफाई: 'कोई नियम नहीं टूटा'

मामले को तूल पकड़ता देख कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) के कार्यकारी निदेशक ने तुरंत मोर्चा संभाला और स्थिति स्पष्ट की। KEA ने बयान जारी कर बताया:

कोई बाध्यता नहीं: आधिकारिक अधिसूचना (Official Notification), निर्देश पुस्तिका या मौखिक निर्देशों में कहीं भी यह नहीं कहा गया था कि ओएमआर और प्रश्नपत्र का नंबर एक समान होना चाहिए।

कोड भरने का प्रावधान: OMR शीट में केवल 'क्वेश्चन पेपर सीरीज कोड' (Series Code) और 'वर्जन कोड' (Version Code) भरने का स्थान होता है, न कि प्रश्नपत्र संख्या मिलाने का।

अफवाहों पर ध्यान न दें: प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही खबरें पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक हैं।
KEA का संदेश: "सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वालों से सतर्क रहें। परीक्षा पूरी पारदर्शिता और तय नियमों के तहत ही कराई गई है।"

प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्यों उठते हैं ऐसे विवाद?

यह पहली बार नहीं है जब किसी बड़ी भर्ती परीक्षा में सोशल मीडिया की अफवाहों ने छात्रों का नुकसान किया हो।

पहलूमुख्य जानकारी
कुल पद1,453 (पुरुष एवं महिला सिविल पुलिस कांस्टेबल)
परीक्षा की तारीख2 अगस्त 2026
आयोजक संस्थाकर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA)
मुख्य कारणOMR और प्रश्नपत्र नंबर अलग होने पर सोशल मीडिया का भ्रामक प्रचार

OMR और प्रश्नपत्र नंबर अलग होने पर सोशल मीडिया का भ्रामक प्रचार

छात्र ध्यान रखें: OMR शीट भरते समय बरतें ये सावधानियां

इंस्ट्रक्शन बुकलेट ध्यान से पढ़ें: परीक्षा हॉल में मिलने वाले निर्देशों को सोशल मीडिया के ज्ञान से ऊपर रखें।
सीरीज और वर्जन कोड: मूल्यांकन (Evaluation) हमेशा आपके प्रश्नपत्र के Series/Version Code के आधार पर होता है, न कि उसके रैंडम सीरियल नंबर से।

अफवाहों से बचें: परीक्षा केंद्र पर तैनात वीक्षक (Invigilator) की बात पर ही भरोसा करें। किसी भी भ्रम की स्थिति में केंद्र व्यवस्थापक से संपर्क करें।

परीक्षा छोड़ चुके छात्रों के लिए अब अवसर हाथ से निकलता दिख रहा है, क्योंकि प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि नियम में कोई त्रुटि नहीं थी। यह घटना सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ा सबक है कि सोशल मीडिया के अनधिकृत दावों पर आंख मूंदकर भरोसा करना कितना भारी पड़ सकता है।

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Updated on:

03 Aug 2026 09:56 am

Published on:

03 Aug 2026 09:13 am

Hindi News / National News / Police Constable Exam Karnataka: सोशल मीडिया की ‘अफवाह’ में बिगड़ा खेल! परीक्षा छोड़ भागे अभ्यर्थी, जानिए क्या है OMR और प्रश्नपत्र का असली नियम

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