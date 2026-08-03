Police Constable Exam Karnataka: सोशल मीडिया की ‘अफवाह’ में बिगड़ा खेल! परीक्षा छोड़ भागे अभ्यर्थी, जानिए क्या है OMR और प्रश्नपत्र का असली नियम

इंस्ट्रक्शन बुकलेट ध्यान से पढ़ें: परीक्षा हॉल में मिलने वाले निर्देशों को सोशल मीडिया के ज्ञान से ऊपर रखें।

सीरीज और वर्जन कोड: मूल्यांकन (Evaluation) हमेशा आपके प्रश्नपत्र के Series/Version Code के आधार पर होता है, न कि उसके रैंडम सीरियल नंबर से।



अफवाहों से बचें: परीक्षा केंद्र पर तैनात वीक्षक (Invigilator) की बात पर ही भरोसा करें। किसी भी भ्रम की स्थिति में केंद्र व्यवस्थापक से संपर्क करें।



परीक्षा छोड़ चुके छात्रों के लिए अब अवसर हाथ से निकलता दिख रहा है, क्योंकि प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि नियम में कोई त्रुटि नहीं थी। यह घटना सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ा सबक है कि सोशल मीडिया के अनधिकृत दावों पर आंख मूंदकर भरोसा करना कितना भारी पड़ सकता है।