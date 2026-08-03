Bankipur Result: ‘मेरे घर को कोई भेद नहीं सकता’, प्रशांत किशोर के आगे निकलते ही चर्चा में आया नितिन नविन का बयान

इस बीच, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का एक पुराना बयान काफी चर्चा में हैं। बता दें कि चुनाव से भाजपा ने अपनी सीट बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। पवन सिंह और मनोज तिवारी समेत तमाम बड़े कलाकारों को भी प्रशांत किशोर के खिलाफ उतारा।