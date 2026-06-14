अब बंगाल में शराब व्यापारियों ने पूर्व सीएम ममता बनर्जी को फंसाया, अवैध तरीके से 300 करोड़ वसूलने का आरोप

2017 में तत्कालीन ममता सरकार ने शराब नीति में बड़ा बदलाव किया था। वेस्ट बंगाल स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बेवको) को बनाया गया ताकि शराब की सप्लाई का पूरा सिस्टम राज्य के नियंत्रण में आ जाए। 2021 में और बदलाव हुए। डिस्ट्रीब्यूटर्स की नई व्यवस्था शुरू की गई।