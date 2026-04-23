बंगाल में चुनाव के बीच घमासान, TMC के खिलाफ धरने पर बैठे हुमायूं कबीर, एक्शन की उठाई मांग

पश्चिम बंगाल में चुनावों की शुरुआत हो चुकी है और पहले फेज की वोटिंग में 152 सीटों पर वोट डाले जा रहे है। सुबह 11 बजे तक राज्य में 41.11 प्रतिशत वोटिंग हो गई है। 29 अप्रैल को राज्य में दूसरे चरण के वोट डाले जाएंगे। मतदान के बीच राज्य में हिंसा और झड़प की खबरें सामने आ रही है जिसने चिंता बढ़ा दी है। पहले जहां सिलीगुड़ी में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें सामने आई थी वहीं अब आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के संस्थापक हुमायूं कबीर ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प होने का दावा किया है। इसी के विरोध में हुमायूं धरने पर बैठ गए है।