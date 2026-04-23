Bengal Voting: बंगाल में पहले चरण की वोटिंग आज, जानें बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है यह चुनाव?

प्रदेश की 152 सीटों पर पहले चरण के लिए हो रहा मतदान काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में इन सीटों पर टीएमसी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और एक बार फिर सरकार बनाई थी। 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 152 सीटों में से 59 सीटें थी। हालांकि दूसरे चरण की 142 सीटों में से महज 18 पर ही जीत हासिल की थी।