Bengal Election: बंगाल में बीजेपी ने अपनाई दिल्ली वाली रणनीति, क्या ममता को मिलेगी चुनौती

Bengal Election: बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसके साथ ही पार्टियों द्वारा अपने-अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना भी शुरू हो गया है। बीजेपी और टीएमसी ने अपनी-अपनी सूची जारी कर दी। वहीं ममता बनर्जी को रोकने के लिए बीजेपी ने दिल्ली वाली रणनीति अपनाई है। दरअसल, बंगाल की 294 सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 23 और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 4 नवंबर को होगी।