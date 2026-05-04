West Bengal Election Results: ‘बंगाल में खिलेगा कमल’, बीजेपी नेता पूर्णिमा चक्रबर्ती का बड़ा बयान

21 मई को फाल्टा में पुनर्मतदान पर पूर्णिमा ने कहा, "टीएमसी ने वोट चोरी करने की हर संभव कोशिश की। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने जो भूमिका निभाई है, उसके लिए हम उसे धन्यवाद देते हैं। यह बंगाल का पहला चुनाव है जिसमें कोई हत्या, अपहरण या बलात्कार नहीं हुआ, घरों में तोड़फोड़ नहीं हुई, लोगों को परेशान नहीं किया गया, खेतों में आग नहीं लगाई गई। यकीन मानिए, बंगाल की जनता इस बार अपने अधिकार ज़रूर हासिल करेगी और 'चोर टीएमसी' को उसकी औकात दिखाई जाएगी।"