‘बंगाल में कानून व्यवस्था है ही नहीं’ मतगणना के बीच बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता सरकार पर जुबानी वार



राज्य की राजनीतिक स्थिति पर बात करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि नतीजे पहले ही तय हो चुके हैं, बस उनकी घोषणा होना बाकी है। उन्होंने जनता को बीजेपी के साथ बताया है। उन्होंने कहा कि नई सरकार और बंगाल को भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। यह बांग्लादेश की ओर नहीं जाएगा। जनता बदलाव चाहती है। राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का आरोप लगाते हुए उन्होंने आगे कहा, "बंगाल में तो कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज थी ही नहीं। कानून-व्यवस्था तभी से दिखाई दे रही है, जब से चुनाव आयोग ने कमान संभाली है। और जिस तरह चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए, उसी तरह मतगणना भी शांतिपूर्ण होगी, और इसी तरह यहां नई सरकार शपथ लेगी।"