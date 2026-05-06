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थलापति विजय की एंट्री से पलटी तमिलनाडु की पूरी सियासत! DMK को किनारे कर कांग्रेस ने किया खेला

DMK vs Congress:तमिलनाडु में कांग्रेस और टीवीके के गठबंधन पर सियासत गरमा गई है। सांसद जोतिमणि ने डीएमके के आरोपों का पलटवार करते हुए उन्हें 2014 के धोखे की याद दिलाई है।

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भारत

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MI Zahir

May 06, 2026

Thalapathy Vijay

Thalapathy Vijay

Election: तमिलनाडु में सियासत का पारा बहुत गर्म हो गया है । प्रदेश में तमिलगा वेट्री कजगम के साथ कांग्रेस के गठबंधन को लेकर द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम की हालिया आलोचना के बीच, कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि ने बुधवार को इस कदम को यह कहकर उचित ठहराया कि राजनीति में गठबंधन 'बनाना' और 'तोड़ना' 'स्वाभाविक' है। कांग्रेस सांसद ने X पर एक विस्तृत पोस्ट में, 2014 की एक घटना को याद किया, जब डीएमके ने कांग्रेस को गठबंधन से 'निकाल' दिया था, जिसके बाद कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उस समय डीएमके की आलोचना नहीं की थी और इसे एक 'राजनीतिक चाल' माना था।

तमिलनाडु में टीवीके के साथ गठबंधन राज्य के कल्याण के लिए

जोथीमणि ने कहा, 'राजनीति में गठबंधन बनना और टूटना स्वाभाविक है। यहां तक ​​कि डीएमके ने भी 2014 के संसदीय चुनावों की घोषणा से ठीक एक सप्ताह पहले कांग्रेस पार्टी को अपने दीर्घकालिक गठबंधन से निष्कासित कर दिया था। हमें अचानक अकेले चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके लिए हमने डीएमके की कड़ी आलोचना नहीं की। हमने इसे एक राजनीतिक रुख के रूप में समझा। "गठबंधन के भीतर पार्टियों के बीच "उतार-चढ़ाव" को उजागर करते हुए, जोथीमणि ने जोर देकर कहा कि तमिलनाडु में टीवीके के साथ गठबंधन राज्य के कल्याण के लिए है।

कांग्रेस व डीएमके एक-दूसरे के खिलाफ कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करें

उन्होंने लिखा, 'कांग्रेस पार्टी लंबे समय से डीएमके के साथ गठबंधन में चल रही है। गठबंधन में उतार-चढ़ाव आना स्वाभाविक है। मैंने खुद भी सार्वजनिक रूप से मतभेदों का सामना किया है। अब, तमिलनाडु के कल्याण और भविष्य को ध्यान में रखते हुए, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने सर्वसम्मति से टीवीके के साथ गठबंधन करने का निर्णय लिया है। ' गठबंधन से 'आपसी सम्मान' के साथ अलग होने के महत्व पर जोर देते हुए, करूर सांसद ने कहा कि इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस और डीएमके दोनों को एक-दूसरे के खिलाफ कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

यह कांग्रेस की 'राजनीतिक शालीनता और संस्कृति' नहीं : जोथीमणि

जोथीमणि ने इस बात पर भी जोर दिया कि जिस पार्टी के साथ कांग्रेस पहले गठबंधन में थी, उसकी आलोचना करना और फिर डीएमके सुप्रीमो एमके स्टालिन के चुनाव हारने के समय "अत्यधिक उग्रता" के साथ उसकी आलोचना करना कांग्रेस की "राजनीतिक शालीनता और संस्कृति" नहीं है।

आपसी सम्मान के साथ गठबंधन से अलग होना ही हमारे लिए सबसे अच्छा

उन्होंने कहा, 'अब कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक रुख अपनाना ही होगा। इसलिए, आपसी सम्मान के साथ गठबंधन से अलग होना ही हमारे लिए सबसे अच्छा है। हमें दोनों पक्षों के खिलाफ कठोर शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। विशेष रूप से वर्तमान स्थिति में, जब डीएमके को चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है - और वह भी माननीय मुख्यमंत्री, बड़े भाई थिरु. एम.के. स्टालिन की हार के बावजूद - कल तक गठबंधन में रहने के बाद उसकी इतनी तीखी आलोचना करना न तो राजनीतिक मर्यादित है और न ही कांग्रेस पार्टी की संस्कृति के अनुरूप है। '

कांग्रेस की पिछली तीन करारी हारों पर भी प्रकाश डाला

करूर सांसद ने संसदीय चुनावों में कांग्रेस की पिछली तीन करारी हारों पर भी प्रकाश डाला, इसके "विभिन्न कारणों" पर जोर दिया और कहा कि यदि कोई पार्टी इस कारण से कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने का रुख अपनाती है, तो वह राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व नहीं कर सकती।

कोई गठबंधन नहीं बनना चाहिए : जोतिमणि

जोतिमणि ने कहा, "कांग्रेस पार्टी को भी लगातार तीन संसदीय चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। इसके कई राष्ट्रीय स्तर के कारण हैं। अगर कोई इस वजह से यह रुख अपनाता है कि कोई गठबंधन नहीं बनना चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी भारत में राष्ट्रीय स्तर पर 'इंडिया' गठबंधन का नेतृत्व नहीं कर पाएगी । '

राहुल गांधी के लिए कांग्रेस को 'अच्छे आचरण के प्रमाण पत्र' की जरूरत नहीं

उन्होंने इस बात पर और जोर दिया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए कांग्रेस को किसी भी तरह के 'अच्छे आचरण के प्रमाण पत्र' की जरूरत नहीं है, जिनकी ताकत पूरे देश को पता है। इसी तरह, हम अपने नेता राहुल गांधी के लिए किसी से भी अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र नहीं चाहते। देश जानता है कि वही एकमात्र नेता हैं जिनमें भाजपा के फासीवादी शासन का निडरता से विरोध करने और उसे देश से बाहर निकालने की क्षमता है। याद रखिए: चाहे कोई भी हो, हम न तो इसे स्वीकार करेंगे और न ही चुपचाप देखते रहेंगे जब उन्हें बदनाम किया जाएगा।'

तमिलनाडु कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता विजय से मिलने टीवीके मुख्यालय पहुंचे

यह घोषणा कांग्रेस द्वारा राज्य में अगली सरकार बनाने में टीवीके को समर्थन देने की घोषणा के बाद हुई है। राज्य प्रमुख के. सेल्वपेरुंथगई और प्रभारी गिरीश चोडंकर सहित तमिलनाडु कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पार्टी प्रमुख विजय से मिलने और गठबंधन की पुष्टि करने के लिए टीवीके मुख्यालय पहुंचे।

टीवीके को बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार करने में मदद मिलेगी

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की पांच सीटों और टीवीके की 108 सीटों के साथ गठबंधन की कुल सीटें 113 हो गई हैं, जो बहुमत के लिए आवश्यक 118 सीटों से अभी भी पांच कम हैं। टीवीके ने एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी (ईपीएस) से संपर्क किया है। एआईएडीएमके ने विधानसभा चुनाव में 47 सीटें जीती हैं, जिससे टीवीके को बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार करने में मदद मिलेगी।

भारत गठबंधन के सहयोगियों को "पीठ में छुरा घोंपने" का आरोप लगाया

विजय की टीवीके पार्टी ने अपने पहले ही चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम (डीएमके) और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम के वर्षों के एकाधिकार को पछाड़ दिया। डीएमके के सरवनन अन्नादुरई ने कांग्रेस की इस तरह से पाला बदलने की आलोचना करते हुए उनके फैसले को 'दूरदर्शिता की कमी वाला' बताया और उन पर भारत गठबंधन के सहयोगियों को "पीठ में छुरा घोंपने" का आरोप लगाया।

हमें पूरा भरोसा है कि हम भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगे: कांग्रेस

उन्होंने कहा 'मुझे लगता है कि कांग्रेस का यह रुख बहुत ही अदूरदर्शी और संकीर्ण है, जिसका उन्हें पछतावा होगा। 2029 के बड़े चुनाव आ रहे हैं, जिनमें हमें पूरा भरोसा है कि हम भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगे। लेकिन अब कांग्रेस के इस फैसले से वे एक बहुत ही अस्थिर सहयोगी बन गए हैं। पूरे देश में यही धारणा बन गई है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता । (इनपुट: ANI)

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Published on:

06 May 2026 03:27 pm

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