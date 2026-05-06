थलापति विजय की एंट्री से पलटी तमिलनाडु की पूरी सियासत! DMK को किनारे कर कांग्रेस ने किया खेला

Election: तमिलनाडु में सियासत का पारा बहुत गर्म हो गया है । प्रदेश में तमिलगा वेट्री कजगम के साथ कांग्रेस के गठबंधन को लेकर द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम की हालिया आलोचना के बीच, कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि ने बुधवार को इस कदम को यह कहकर उचित ठहराया कि राजनीति में गठबंधन 'बनाना' और 'तोड़ना' 'स्वाभाविक' है। कांग्रेस सांसद ने X पर एक विस्तृत पोस्ट में, 2014 की एक घटना को याद किया, जब डीएमके ने कांग्रेस को गठबंधन से 'निकाल' दिया था, जिसके बाद कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उस समय डीएमके की आलोचना नहीं की थी और इसे एक 'राजनीतिक चाल' माना था।