एस.ए. चंद्रशेखर: वह व्यक्ति जिसने विजय को बनाया, फिर अलग हो गया, अब TVK की ऐतिहासिक जीत पर गर्व से गले लगाया

लेकिन रिश्ते में टूट आई। 2009 में विजय के फैन क्लब को 'मक्कल इयक्कम' बनाया गया, जो बाद में राजनीतिक रंग लेने लगा। 2020 में चंद्रशेखर ने बिना बेटे को बताए 'ऑल इंडिया थलापति विजय मक्कल इयक्कम' नाम से पार्टी रजिस्टर कर ली। विजय ने सार्वजनिक रूप से इसे खारिज कर दिया और पिता-मां समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। पिता-पुत्र के बीच संवाद बंद हो गया। समय के साथ घाव भरने लगे। 2023 में चंद्रशेखर ने कहा कि रिश्ते में उतार-चढ़ाव तो होते रहते हैं, लेकिन वे सुलझ गए हैं। उन्होंने 'वरिसु' फिल्म परिवार के साथ देखी।