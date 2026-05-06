ISRO की नई खोज: सूरज की गतिविधियों से बदल रही है सैटेलाइट की कक्षा, पुराने सैटेलाइट पृथ्वी की ओर गिर रहें

ISRO Space Research: अंतरिक्ष में बढ़ता कचरा अब सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं रहा, बल्कि प्रकृति की ताकत भी इसे प्रभावित कर रही है। एक नई स्टडी में खुलासा हुआ है कि जब सूर्य (Sun) अपनी तेज गतिविधि के दौर में होता है, तो पुराने सैटेलाइट (Satellite) और मलबा अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेजी से पृथ्वी (Earth) की ओर खिसकने लगते हैं। यह खोज अंतरिक्ष में बढ़ते खतरे को और गंभीर बनाती है, जहां पहले से ही हजारों सैटेलाइट और टूटे हुए हिस्से मौजूद हैं।