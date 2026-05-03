स्पेस में भारत का ‘महा-धमाका’! दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट लॉन्च, फेल हो गई विदेशों की बड़ी-बड़ी तकनीक!

आसान भाषा में समझें तो ऑप्टो-सार एक ऐसी एडवांस तकनीक है जो ऑप्टिकल कैमरे और सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) दोनों की खूबियों को एक ही सैटेलाइट में मिला देती है। अमूमन, साधारण सैटेलाइट बादलों के कारण या रात के अंधेरे में धरती की साफ तस्वीरें नहीं ले पाते हैं। लेकिन ऑप्टो-सार तकनीक की मदद से यह सैटेलाइट किसी भी मौसम में, चाहे घने बादल हों या घुप अंधेरा, धरती की बेहद स्पष्ट और हाई-रेजोल्यूशन तस्वीरें ले सकता है। दुनिया में अब तक किसी भी देश या कंपनी ने इन दोनों तकनीकों को एक साथ एक सैटेलाइट में सफलतापूर्वक नहीं जोड़ा था।