Space Economy: आसमान में अपनी ताकत और क्षमता दिखाएगा भारत, युवाओं के लिए कैसे खुलेंगे नए रास्ते

Skill Development : भारत अब तेजी से आसमान में अपनी ताकत और क्षमता दिखा रहा है, जिससे देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था लगातार नए मुकाम हासिल कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बढ़ते क्षेत्र में युवाओं के लिए कौशल विकास अब सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के शानदार काम के साथ-साथ अब कई नई कंपनियां भी आगे आ रही हैं। इस तेजी से बढ़ते बाजार में का ज्ञान रखने वाले कुशल युवाओं की काफी मांग है। इसलिए, को भी पढ़ाई और व्यावहारिक ट्रेनिंग के नए तरीके विकसित करने होंगे ताकि भारत दुनिया में सबसे आगे रहे।