20 में से 18 मुस्लिम कैंडिडेट जीते: असम-केरल में कांग्रेस की चौंकाने वाली रणनीति, बड़े नेता ने बुरी तरह घेरा

मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस पर एक और तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा- जो दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं, खुद उसी में गिर जाते हैं। कांग्रेस ने एआईयूडीएफ को हराने की कोशिश की, लेकिन खुद खत्म हो गई। मुझे दुख है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है।