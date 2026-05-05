करारी हार के बाद ममता बनर्जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोलीं- मुझसे जबरदस्ती कोई इस्तीफा नहीं ले सकता

उन्होंने आगे कहा कि BJP उम्मीदवार 200 CRPF जवानों और 200 बाहरी गुंडों के साथ अंदर घुस गया और उन्होंने हमारे लोगों के साथ मारपीट की। उन्होंने महिलाओं को भी नहीं बख्शा और सारे फॉर्म छीन लिए। जब ​​मुझे इस बारे में पता चला, तो मैं वहां गई। उन्होंने मेरी गाड़ी रोक दी, लेकिन मैंने दूसरा रास्ता अपना लिया। जब मैं अंदर पहुंची, तो CRPF ने मुझसे कहा कि मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मैं एक उम्मीदवार हूं। फिर मैंने RO से शिकायत की कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक गिनती तुरंत रोक दी जानी चाहिए। मैंने DEO को देखा। मुझे पता है कि 15 दिन पहले उसने किसी को यह संदेश दिया था कि गिनती में खेल होगा। मैं कुछ मिनटों के लिए अंदर गई। उन्होंने मेरे पेट और पीठ पर लात मारी, और मेरे साथ धक्का-मुक्की तथा मारपीट की। उस समय CCTV बंद था।