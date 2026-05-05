कोलकाता के DCP के खिलाफ ‘सोना पप्पू’ केस में ED के लुकआउट नोटिस जारी, जानिए क्या है मामला

Sona Pappu syndicate: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। बंगाल के मीडिया के अनुसार कुख्यात सोना पप्पू सिंडिकेट से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह कार्रवाई की गई है। जांच एजेंसी को इस बात का पुख्ता संदेह है कि शांतनु सिन्हा बिस्वास देश छोड़ कर भाग सकते हैं। बताया जा रहा है कि ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए डीसीपी बिस्वास को कई बार समन भेजा था, लेकिन वह जांच एजेंसी के सामने पेश होने से लगातार बचते रहे।