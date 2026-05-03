बंगाल में वोटों की गिनती से पहले बवाल, BJP जिला सचिव के घर चली गोलियां

पूर्व सांसद और नोआपाड़ा से भाजपा प्रत्याशी रहे अर्जुन सिंह ने भी इस घटना को लेकर पुलिस पर सवाल उठाए हैं। उन्हीने आरोप लगाया कि इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जिन लोगों ने हमला किया वे पहले भी चुनाव के दौरान अवैध गतिविधियों में शामिल रहे हैं। अर्जुन सिंह ने कहा कि पुलिस के पास वीडियो सबूत होने के बावजूद कार्रवाई में देरी हो रही है जो प्रशासन की नाकामी को दिखाता है।