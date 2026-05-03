बंगाल में वोटों की गिनती से पहले बवाल, BJP जिला सचिव के घर चली गोलियां

हमले की सीसीटीवी फुटेज (फोटो/एएनआई)
West Bengal Election 2026, Noapara BJP Leader House Firing Bengal Counting 2026: पश्चिम बंगाल में मतगणना से ठीक पहले हिंसा की एक बड़ी घटना सामने आई है। नोआपाड़ा इलाके में भाजपा के संगठनात्मक जिला सचिव कुंदन सिंह के घर पर देर रात गोलीबारी की गई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है।
जानकारी के मुताबिक, शनिवार रात दो हमलावर कुंदन सिंह के घर के बाहर पहुंचे और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस गोलीबारी से इलाके में दहशत फैल गई और स्थानीय लोगों में भय का माहौल बन गया।
कुंदन सिंह ने आरोप लगाया कि दो लोग आकाश चौधरी और अमन उनके घर के बाहर आए और हथियार निकालकर फायरिंग करने लगे। दावा किया कि ये लोग पिछले कई दिनों से इलाके में दहशत फैला रहे थे और इस हमले का मकसद भाजपा कार्यकर्ताओं को डराना था। कुंदन सिंह ने कहा तृणमूल चुनाव में हार रही है, इसलिए भाजपा को डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं और चुनाव जीतेंगे।
पूर्व सांसद और नोआपाड़ा से भाजपा प्रत्याशी रहे अर्जुन सिंह ने भी इस घटना को लेकर पुलिस पर सवाल उठाए हैं। उन्हीने आरोप लगाया कि इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जिन लोगों ने हमला किया वे पहले भी चुनाव के दौरान अवैध गतिविधियों में शामिल रहे हैं। अर्जुन सिंह ने कहा कि पुलिस के पास वीडियो सबूत होने के बावजूद कार्रवाई में देरी हो रही है जो प्रशासन की नाकामी को दिखाता है।
वहीं, बैरकपुर पुलिस आयुक्तालय के डीसी (उत्तर) वाशिम खान ने बताया कि इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों को आज बैरकपुर उप-न्यायालय में पेश किया जाएगा और आगे की पूछताछ के लिए 10 दिन की हिरासत मांगी गई है।
यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब राज्य में 4 मई को वोटों की गिनती होनी है। इससे पहले ही सामने आई इस तरह की घटनाओं ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है और चुनावी माहौल को और गरमा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग