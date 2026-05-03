राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने पंजाब में दर्ज दो FIR पर उठाए सवाल, बोले- संभव है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग

राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'कल (शनिवार) से एक खबर चल रही है कि मेरे खिलाफ पंजाब में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। मुझे अब तक इन एफआईआर के बारे में कोई औपचारिक या अनौपचारिक सूचना नहीं मिली है। संभव है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके यदि कोई एफआईआर दर्ज की गई है, तो उस पर मैं एफआईआर देखने के बाद ही प्रतिक्रिया दे पाऊंगा। जितने भी लोग मुझे जानते हैं और जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, उन्हें भली-भांति पता है कि मैं नीति और धर्म से चलने वाला व्यक्ति हूं।'