हज यात्रा किराए में बढ़ोतरी और व्यवस्थाओं पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, बोले- सरकार पर दोष मढ़ना सही नहीं

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'कुछ लोगों ने इस मुद्दे पर पत्र लिखकर पूछा था कि हज का किराया 100 डॉलर क्यों बढ़ाया गया है? हर कोई जानता है कि ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच तनाव के बाद एयरलाइंस ने 400 डॉलर की बढ़ोतरी का अनुरोध किया था। उन्होंने हज यात्रियों के हवाई किराए में 400 डॉलर की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था। हम नहीं चाहते कि गरीब यात्री आर्थिक तंगी के कारण हज पर न जा पाएं। इसलिए मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने एयरलाइन कंपनियों के साथ बातचीत कर शुल्क को 400 डॉलर से घटाकर 100 डॉलर कर दिया। इस प्रकार, भारतीय हज समिति के माध्यम से जाने वाले यात्रियों के किराए में केवल 100 डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि निजी ऑपरेटरों के लिए यह बढ़ोतरी 150 डॉलर है।'