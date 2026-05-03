जंग के बीच शांति के लिए भारत में ‘ध्यान’, रूस-यूक्रेन के अधिकारियों ने पूरी दुनिया को दे दिया सबसे अनोखा संदेश

युद्ध की आग में जल रहे रूस और यूक्रेन के राजनयिक शांति के लिए भारत में ध्यान लगाते हुए नजर आए। दरअसल, रूस और यूक्रेन के दूतावास के अधिकारी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) में ध्यान साधना की सत्र में शामिल हुए थे।