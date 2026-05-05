‘जन कल्याण ही हमारा एकमात्र लक्ष्य’: चुनाव में दमदार प्रदर्शन के बाद विजय ने PM मोदी का जताया आभार

आपको बता दें कि मंगलवार सुबह चेन्नई स्थित पार्टी कार्यालय में पार्टी के विजयी विधायकों के साथ बैठक की अध्यक्षता करने के बाद वे अपने आवास पर पहुंचे। इस बीच, पार्टी सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि तमिलगा वेट्री कज़गम ने सरकार गठन की प्रक्रिया के तहत तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मुलाकात के लिए समय मांगा है। टीवीके ने विधानसभा चुनावों में शानदार शुरुआत करते हुए 108 सीटें जीतीं और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 234 सदस्यीय राज्य विधानसभा में उसे बहुमत के लिए 10 सीटें कम हैं। टीवीके सूत्रों ने बताया कि पार्टी सरकार गठन के लिए बहुमत हासिल करने हेतु आवश्यक समर्थन जुटाने के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बातचीत कर रही है।