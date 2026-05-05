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‘जन कल्याण ही हमारा एकमात्र लक्ष्य’: चुनाव में दमदार प्रदर्शन के बाद विजय ने PM मोदी का जताया आभार

Tamil Nadu Assembly Election: तमिलगा वेट्ट्री कजगम के प्रमुख विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया।

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भारत

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Shaitan Prajapat

May 05, 2026

tvk chief vijay

tvk chief vijay

TVK Chief Vijay PM Modi: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव परिणाम के दूसरे दिन तमिलगा वेट्ट्री कजगम के प्रमुख विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जन कल्याण ही पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है। विजय ने एक एक्स पोस्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वह इस प्रयास में केंद्र सरकार के समर्थन की उम्मीद करते हैं।

पीएम मोदी का जताया आभार

यह घटना तमिलनाडु में टीवीके के शानदार पदार्पण के बाद हुई है, जिसने सोमवार को 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीतीं। टीवीके बहुमत के आंकड़े से पीछे है और सरकार बनाने के लिए उसे अन्य दलों के समर्थन की आवश्यकता होगी। टीवीके प्रमुख ने लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। हमारी जनता का कल्याण ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। राजनीति से ऊपर उठकर, हम राज्य की प्रगति और तमिलनाडु की जनता के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम इस प्रयास में केंद्र सरकार के सहयोग की आशा करते हैं।

प्रधानमंत्री ने टीवीके को दी थी बधाई

दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने टीवीके के मजबूत चुनावी प्रदर्शन के लिए उसे बधाई दी और चुनाव में पार्टी को मिले समर्थन की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को एक पोस्ट में कहा कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एनडीए का समर्थन करने वाले तमिलनाडु के मतदाताओं के प्रति आभार। हम जनता की समस्याओं के समाधान और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में हमेशा अग्रणी रहेंगे। टीवीके को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई। केंद्र सरकार तमिलनाडु की प्रगति और यहां की जनता के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

टीवीके ने राज्यपाल से मांगा समय

आपको बता दें कि मंगलवार सुबह चेन्नई स्थित पार्टी कार्यालय में पार्टी के विजयी विधायकों के साथ बैठक की अध्यक्षता करने के बाद वे अपने आवास पर पहुंचे। इस बीच, पार्टी सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि तमिलगा वेट्री कज़गम ने सरकार गठन की प्रक्रिया के तहत तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मुलाकात के लिए समय मांगा है। टीवीके ने विधानसभा चुनावों में शानदार शुरुआत करते हुए 108 सीटें जीतीं और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 234 सदस्यीय राज्य विधानसभा में उसे बहुमत के लिए 10 सीटें कम हैं। टीवीके सूत्रों ने बताया कि पार्टी सरकार गठन के लिए बहुमत हासिल करने हेतु आवश्यक समर्थन जुटाने के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बातचीत कर रही है।

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Published on:

05 May 2026 07:32 pm

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