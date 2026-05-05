बंगाल-असम जीत के बाद अरविंद केजरीवाल का BJP पर आरोप, बोले- लोकतंत्र खतरे में

केजरीवाल ने अपने दिल्ली चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में वोटरों की संख्या अचानक घट गई थी। उन्होंने कहा 'मेरी अपनी विधानसभा (नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र) में, मेरे जेल जाने से पहले 1,48,000 वोट थे। जब मैं लौटा, तो केवल 1,06,000 वोट बचे थे। 6 महीने के भीतर 42,000 वोट काट दिए गए। पिछली बार मैं 30,000 वोटों से जीता था। 42,000 वोट रद्द कर दिए गए। मैं 3,000 वोटों से हार गया। आप कैसे जीत सकते हैं? जब आप सारे वोट रद्द कर देंगे, तो कुछ भी नहीं बचेगा। आज लोकतंत्र संकट में है।' केजरीवाल ने कहा कि जब वोट ही हटा दिए जाएंगे, तो चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता है।