बंगाल तो बस शुरुआत है! अब मिशन UP और पंजाब 2027 की तैयारी में जुटी बीजेपी

भारतीय जनता पार्टी का झंडा (Photo - AI)
BJP Mission 2027: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर इतिहास रच दिया है। बंगाल की जीत 2014 के बाद से बीजेपी की सबसे महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय जीत है। वहीं असम में लगातार तीसरी जीत से इसे और भी मजबूती मिली है। लेकिन बंगाल जीत का असर राष्ट्रीय समीकरण पर पड़ने वाला है।
42 लोकसभा सीटों के साथ बंगाल भाजपा को पूर्वी क्षेत्र में उतना ही मजबूत आधार प्रदान करता है जितना कि उत्तर और पश्चिम में उसके पारंपरिक गढ़। बिहार और ओडिशा के साथ मिलकर, जहां 2024 में पार्टी की लगभग पूर्ण जीत ने उसकी राष्ट्रीय सीटों की संख्या 240 तक पहुंचा दी। पूर्वी गलियारा अब उसके स्थापित गढ़ों में भविष्य में होने वाले किसी भी नुकसान के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। एकमात्र महत्वपूर्ण कमी दक्षिण में बची है, जहां कर्नाटक पार्टी का एकमात्र विश्वसनीय गढ़ बना हुआ है।
बंगाल की जीत ने भाजपा की वैचारिक नींव को भी मजबूत किया है। घुसपैठ विरोधी अभियान, कल्याणकारी वादों और विकास के संदेशों का मिलाजुला रूप एक शक्तिशाली संयोजन साबित हुआ है, जिसे पार्टी नेतृत्व अन्य जगहों पर भी अपनाने से नहीं हिचकिचाएगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार-हत्या पीड़िता की मां की जीत को इस बात के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया कि महिलाओं की सुरक्षा भाजपा की राजनीतिक पहचान का केंद्रबिंदु बनी हुई है।
भाजपा के चुनावी मानचित्र पर उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य बना हुआ है। कुल लोकसभा सीटों में से लगभग 15 प्रतिशत यानी 80 सीटों के साथ इसने 2014 में भाजपा को पहली बार संसद में बहुमत दिलाने में 71 सीटें दिलाई थीं। जब 2024 में सपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने इसे घटाकर 33 कर दिया, तो भाजपा ने अपना पूर्ण बहुमत खो दिया और सहयोगियों पर निर्भर हो गई।
अखिलेश यादव से उम्मीद की जा रही है कि वे अपने पीडीए गठबंधन (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्याक) को आगे बढ़ाएंगे, जिसने 2024 में भाजपा को करारा झटका दिया था। सत्ताधारी पार्टी की प्रतिक्रिया लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी से अलग हुए गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव एससी के बीच समर्थन को फिर से हासिल करने पर केंद्रित होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून-व्यवस्था के मामले में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनके कुछ आंतरिक आलोचक भी हैं, और पार्टी से उम्मीद की जा रही है कि वह अगले साल के राज्य चुनावों से पहले एकजुट छवि पेश करने की दिशा में काम करेगी। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने हमेशा की तरह आत्मविश्वास से कहा कि यूपी में हमें जो नुकसान हो सकता है, वह तभी होगा जब वह स्वयं द्वारा पहुंचाया गया हो।
आंकड़ों के लिहाज से देखें तो पंजाब भारत के सबसे चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्यों में शुमार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह लगातार प्राथमिकता बना हुआ है। भाजपा सिख बहुसंख्यक और दलित आबादी के बीच समर्थन जुटाने के लिए प्रयासरत है। अकाली दल से विभाजन के बाद से यह प्रयास और भी तेज हो गया है। राज्य से आम आदमी पार्टी के छह राज्यसभा सांसदों का दल-बदल इसी प्रयास का हिस्सा है। भले ही वे राजनीतिक रूप से दिग्गज नेता न हों, लेकिन उनके जाने से 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का संगठनात्मक आधार कमजोर हो गया है।
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