बंगाल तो बस शुरुआत है! अब मिशन UP और पंजाब 2027 की तैयारी में जुटी बीजेपी

अखिलेश यादव से उम्मीद की जा रही है कि वे अपने पीडीए गठबंधन (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्याक) को आगे बढ़ाएंगे, जिसने 2024 में भाजपा को करारा झटका दिया था। सत्ताधारी पार्टी की प्रतिक्रिया लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी से अलग हुए गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव एससी के बीच समर्थन को फिर से हासिल करने पर केंद्रित होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून-व्यवस्था के मामले में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनके कुछ आंतरिक आलोचक भी हैं, और पार्टी से उम्मीद की जा रही है कि वह अगले साल के राज्य चुनावों से पहले एकजुट छवि पेश करने की दिशा में काम करेगी। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने हमेशा की तरह आत्मविश्वास से कहा कि यूपी में हमें जो नुकसान हो सकता है, वह तभी होगा जब वह स्वयं द्वारा पहुंचाया गया हो।