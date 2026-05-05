West Bengal Results: बंगाल में सरकार बनने के बाद हुमायूं कबीर BJP के साथ जाएंगे या नहीं? खुद दिया जवाब

कबीर ने अपने क्षेत्र के विकास को लेकर भी भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि वे नाउदा और आसपास के इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर खास ध्यान देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे वे सत्ता में हों या विपक्ष में, उनका काम रुकने वाला नहीं है। जनता ने उन्हें चुना है और वे उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे।