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West Bengal Results: बंगाल में सरकार बनने के बाद हुमायूं कबीर BJP के साथ जाएंगे या नहीं? खुद दिया जवाब

Humayun Kabir statement: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद नाउदा से विजेता हमायूं कबीर ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया। जानिए उन्होंने सरकार और जनता को लेकर क्या बड़ा बयान दिया।

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कोलकाता

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Mukul Kumar

May 05, 2026

हुमायूं कबीर।( फोटो-ANI)

पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद सियासत का रंग पूरी तरह बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी को मिली बड़ी जीत के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है।

इसी बीच, नाउदा से जीत दर्ज करने वाले आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने साफ कर दिया है कि वे सत्ता के साथ नहीं, बल्कि विपक्ष में बैठकर काम करेंगे।

'मैं विपक्ष में रहकर जनता के लिए काम करूंगा'

हुमायूं कबीर ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी को काफी सीटें मिली हैं और अब वे सरकार बनाएंगे। ऐसे में उनका फैसला है कि वे विपक्ष में बैठेंगे। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ राजनीति करना नहीं, बल्कि अपने जिले और इलाके के लोगों के लिए काम करना है।

कबीर ने साफ शब्दों में कहा कि वे सरकार के हर फैसले पर नजर रखेंगे और अगर कोई गलत काम होता है तो उसे जनता के सामने लाएंगे। उनका कहना है कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी होता है।

सरकार की गलतियों को उजागर करने का प्लान

कबीर ने आगे कहा कि अगर बीजेपी सरकार कोई ऐसा कदम उठाती है जिससे जनता को नुकसान होता है, तो वे चुप नहीं बैठेंगे। वे गांव-गांव जाकर लोगों को समझाएंगे कि सरकार कहां गलत कर रही है।

उनका मानना है कि जनता को सही जानकारी मिलनी चाहिए ताकि आने वाले चुनाव में लोग सही फैसला ले सकें। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति का केंद्र हमेशा आम जनता रहेगी।

आने वाले चुनाव पर नजर

कबीर ने यह भी इशारा किया कि उनका फोकस सिर्फ वर्तमान पर नहीं, बल्कि भविष्य पर भी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अच्छा काम करती है तो जनता खुद देखेगी, लेकिन अगर गलतियां होती हैं तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह उसे सामने लाए।

क्षेत्र के विकास का वादा

कबीर ने अपने क्षेत्र के विकास को लेकर भी भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि वे नाउदा और आसपास के इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर खास ध्यान देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे वे सत्ता में हों या विपक्ष में, उनका काम रुकने वाला नहीं है। जनता ने उन्हें चुना है और वे उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे।

सियासी संदेश साफ

कुल मिलाकर कबीर का बयान साफ संकेत देता है कि बंगाल की राजनीति में अब विपक्ष भी पूरी तरह सक्रिय रहने वाला है। बीजेपी की जीत के बाद जहां एक तरफ सरकार अपनी योजनाएं लागू करेगी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी हर कदम पर नजर रखेगा।

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West Bengal Elections 2026

Published on:

05 May 2026 07:43 pm

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