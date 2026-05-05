BJP की 207 सीटें, फिर भी ममता बनर्जी का इस्तीफा देने से इनकार, अब गवर्नर के पास उन्हें हटाने के 4 विकल्प

2. नई सरकार बनाने का निमंत्रण- बीजेपी के पास 207 सीटें हैं, जो 294 सदस्यीय सदन में स्पष्ट बहुमत है। गवर्नर बीजेपी के नेता को सरकार बनाने का आमंत्रण दे सकते हैं। साथ ही मौजूदा सरकार को भी बहुमत साबित करने का मौका देना संभव है।