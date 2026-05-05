5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

BJP की 207 सीटें, फिर भी ममता बनर्जी का इस्तीफा देने से इनकार, अब गवर्नर के पास उन्हें हटाने के 4 विकल्प

Mamata Banerjee resignation: बीजेपी की भारी जीत के बावजूद ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। अब गवर्नर के पास उन्हें हटाने का क्या विकल्प है, यह सबकुछ जानें।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Mukul Kumar

May 05, 2026

Mamata Banerjee

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। (Photo Credit - IANS)

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की भारी जीत के बावजूद तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने चुनाव परिणाम को स्वीकार नहीं किया।

साथ ही चुनाव आयोग और भाजपा पर धांधली का आरोप लगाया है। ऐसे में अब सारी नजरें राज्यपाल पर टिकी हैं। सवाल यह है कि अगर ममता इस्तीफा न दें तो गवर्नर के पास क्या संवैधानिक विकल्प बचे हैं?

सीएम ममता का क्या है बयान?

ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वे इस्तीफा नहीं देंगी। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी नैतिक रूप से जीती है और चुनाव में गड़बड़ी हुई है।

टीएमसी अब कोर्ट जाने और विपक्षी दलों के साथ मिलकर लड़ाई जारी रखने की तैयारी कर रही है। ममता ने राजभवन जाने से भी इनकार कर दिया है।

संविधान के हिसाब से गवर्नर के पास 4 रास्ते

किसी भी प्रदेश में राज्यपाल संवैधानिक मुखिया होते हैं। सरकार बनाने या गिराने में उनकी बड़ी भूमिका होती है। अगर मुख्यमंत्री बहुमत खो चुके हों तो गवर्नर कई कदम उठा सकते हैं।

1. इस्तीफा मांगना और फ्लोर टेस्ट- गवर्नर सबसे पहले ममता से इस्तीफा मांग सकते हैं। अगर वे मना कर दें तो नई विधानसभा में विश्वास मत (फ्लोर टेस्ट) करवा सकते हैं। इसमें साफ हो जाएगा कि किस पार्टी के पास कितना समर्थन है।

2. नई सरकार बनाने का निमंत्रण- बीजेपी के पास 207 सीटें हैं, जो 294 सदस्यीय सदन में स्पष्ट बहुमत है। गवर्नर बीजेपी के नेता को सरकार बनाने का आमंत्रण दे सकते हैं। साथ ही मौजूदा सरकार को भी बहुमत साबित करने का मौका देना संभव है।

3. मंत्रिमंडल बर्खास्त करने का अधिकार- अगर स्थिति बिगड़ती है और मुख्यमंत्री बहुमत खो चुके हों तो गवर्नर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त भी कर सकते हैं। हालांकि, ऐसा कदम बहुत कम ही बार उठाना पड़ता है, लेकिन संविधान में यह व्यवस्था है।

4. राष्ट्रपति शासन की सिफारिश- अगर कोई स्थिर सरकार नहीं बन पाती तो गवर्नर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजकर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी के पास मजबूत बहुमत है, इसलिए यह रास्ता नहीं अपनाने की उम्मीद है।

बीजेपी की तरफ से शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज

बीजेपी अब नई सरकार बनाने की कवायद में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया जल्द पूरी हो सकती है। वहीं टीएमसी कानूनी लड़ाई और सड़क पर विरोध की रणनीति बना रही है।

पश्चिम बंगाल की जनता ने साफ मैंडेट दिया है। अब देखना यह है कि संवैधानिक प्रक्रिया कितनी जल्दी और सही तरीके से आगे बढ़ती है। इस संकट के सुलझने से राज्य की नई सरकार का रूप साफ होगा।

ये भी पढ़ें

असम में कांग्रेस तो बंगाल में ममता बनर्जी की मुसलमान प्रत्याशियों ने बचाई लाज, किस पार्टी के कितने जीते मुस्लिम उम्मीदवार
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ममता बनर्जी

West Bengal Elections 2026

Updated on:

05 May 2026 06:19 pm

Published on:

05 May 2026 06:18 pm

Hindi News / National News / BJP की 207 सीटें, फिर भी ममता बनर्जी का इस्तीफा देने से इनकार, अब गवर्नर के पास उन्हें हटाने के 4 विकल्प

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बंगाल तो बस शुरुआत है! अब मिशन UP और पंजाब 2027 की तैयारी में जुटी बीजेपी

BJP
राष्ट्रीय

बंगाल चुनाव का सच: जहां-जहां नाम कटे, वहां-वहां BJP जीती, क्या वोटर लिस्ट ने बदल दी 15 साल की सत्ता

SIR Impact In West Bengal
राष्ट्रीय

चंडीगढ़ में इंडिगो फ्लाइट के अंदर पावर बैंक फटा, 5 यात्री घायल

Indigo flight
राष्ट्रीय

अपनी हार से ज्यादा BJP की जीत पर चिंता, केरल के मंत्री ने माना- ‘लोगों के बीच सरकार के प्रति नाराजगी थी’

BJP
राष्ट्रीय

‘मैं हारी नहीं तो क्यों दूं इस्तीफा’: करारी हार के बाद ममता बनर्जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.