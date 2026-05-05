चंडीगढ़ में इंडिगो फ्लाइट के अंदर पावर बैंक फटा, 5 यात्री घायल

इंडिगो एयरलाइंस ने अपने एक बयान में कहा कि 5 मई 2026 को हैदराबाद से चंडीगढ़ जाने वाली इंडिगो की उड़ान 6E 108 लैंडिंग के बाद जब स्थिर थी, तभी एक यात्री के व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में आग लगने की घटना की सूचना मिली। एयरलाइन ने आगे कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, तत्काल निकासी की गई और सभी संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से टर्मिनल तक पहुंचा दिया गया है और उनकी देखभाल के लिए टीम तैनात है। परिचालन फिर से शुरू करने से पहले विमान की आवश्यक जांच की जाएगी। इंडिगो में हमारे यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।