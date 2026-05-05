अपनी हार से ज्यादा BJP की जीत पर चिंता, केरल के मंत्री ने माना- ‘लोगों के बीच सरकार के प्रति नाराजगी थी’

उन्होंने कहा कि एलडीएफ अब इन कमियों को दूर कर मजबूती से वापसी करेगी। विपक्ष का नेता कौन बनेगा, इसका फैसला कल हो जाएगा। लेकिन चेरियन का भरोसा है कि जो लोग इस बार कांग्रेस गठबंधन (यूपीडीएफ) को वोट देकर आए हैं, वे छह महीने के अंदर ही उन्हें नकार देंगे।