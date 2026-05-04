TVK की प्रचंड जीत देखकर दंग रह गए थरूर? केरल को लेकर भाजपा पर कसा तंज, खुद बताया क्या है कांग्रेस का अगला टार्गेट?

थरूर ने एक दिलचस्प बात कही कि इस चुनाव में दोनों तरफ जीत का माहौल है। दिल्ली में BJP बंगाल और असम की जीत से उत्साहित है। वहीं कांग्रेस को केरल जैसे बड़े राज्य में 10 साल बाद सत्ता मिलने से नई ऊर्जा मिली है। उन्होंने कहा कि यह जीत कांग्रेस के लिए हवा में जोश भरने वाली है।