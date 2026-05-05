Bengal Election Results: ममता बनर्जी समेत 22 मंत्रियों को जनता ने दिखाया बाहर का रास्ता, जानिए हारने वाले नेताओं के नाम

चुनाव में हारने वाले मंत्रियों की लिस्ट काफी लंबी है। टॉलीगंज से आवास और बिजली मंत्री अरूप बिस्वास चुनाव हार गए हैं। दमदम से उच्च शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु और दमदम उत्तर से पर्यावरण व वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य को BJP के उम्मीदवारों ने बडे़ अंतर से हरा दिया। उद्योग और महिला एवं बाल विकास मंत्री शशि पांजा को श्यामपुकुर सीट पर BJP की पूर्णिमा चक्रवर्ती ने 14,600 से अधिक वोटों से मात दी। उत्तर बंगाल के कद्दावर नेता और विकास मंत्री उदयन गुहा दिनहाटा सीट पर BJP के अजय राय से 17,400 से ज्यादा वोटों से हार गए। वहीं पूर्व मंत्री निर्मल माझी को गोगहाट सीट पर BJP के प्रशांत दिगार ने 49,500 से अधिक वोटों के भारी अंतर से शिकस्त दी।