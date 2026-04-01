बंगाल चुनाव से पहले ममता को बड़ा झटका, ECI ने TMC प्रत्याशी का नामांकन किया रद्द

अविनाभ भट्टाचार्य का नामांकन रद्द होने के बाद, जिले के तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोमनाथ दत्ता, जिन्होंने गुरुवार दोपहर को ही पार्टी के दूसरे उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया था, अब इस विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के मुख्य उम्मीदवार बन गए हैं। कृष्णानगर (उत्तर) विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' की धारा 9A के तहत भट्टाचार्य का नामांकन रद्द कर दिया। इसका कारण पश्चिम बंगाल सरकार के साथ उनके व्यावसायिक समझौते से जुड़ी कुछ कानूनी पेचीदगियां थीं।