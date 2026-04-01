बंगाल चुनाव से पहले ममता को बड़ा झटका, ECI ने TMC प्रत्याशी का नामांकन किया रद्द

सीएम ममता बनर्जी। (फोटो- ANI)
ECI Cancels TMC Nomination: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने शुक्रवार को बंगाल के नादिया जिले में कृष्णानगर (उत्तर) विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अविनाभ भट्टाचार्य का नामांकन रद्द कर दिया। यह फैसला इस महीने के आखिर में राज्य में होने वाले दो चरणों वाले विधानसभा चुनावों के लिए लिया गया है।
अविनाभ भट्टाचार्य का नामांकन रद्द होने के बाद, जिले के तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोमनाथ दत्ता, जिन्होंने गुरुवार दोपहर को ही पार्टी के दूसरे उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया था, अब इस विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के मुख्य उम्मीदवार बन गए हैं। कृष्णानगर (उत्तर) विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' की धारा 9A के तहत भट्टाचार्य का नामांकन रद्द कर दिया। इसका कारण पश्चिम बंगाल सरकार के साथ उनके व्यावसायिक समझौते से जुड़ी कुछ कानूनी पेचीदगियां थीं।
नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति तब तक चुनाव नहीं लड़ सकता, जब तक वह सीधे तौर पर किसी सरकारी नौकरी में शामिल हो या उसके किसी सरकार के साथ व्यावसायिक हित जुड़े हों। भट्टाचार्य के मामले में, ECI ने यह पाया कि राज्य सरकार के ठेकेदार के तौर पर उनकी संलिप्तता और व्यावसायिक हितों के चलते, वे किसी भी चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल नहीं कर सकते थे।
भट्टाचार्य ने इस राजनीतिक घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि वे अपनी पार्टी के नेतृत्व द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर ही आगे कदम उठाएंगे। कृष्णानगर से तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस घटनाक्रम की पुष्टि की और कहा कि कृष्णानगर (उत्तर) विधानसभा सीट से अब सोमनाथ दत्ता ही पार्टी के नए उम्मीदवार होंगे।
तृणमूल कांग्रेस को भी इस बात का अंदेशा था कि भट्टाचार्य के साथ कुछ ऐसा हो सकता है; इसीलिए गुरुवार को नामांकन दाखिल करने के आखिरी घंटों में सोमनाथ दत्ता ने पार्टी के दूसरे उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया था।
अब, भट्टाचार्य का नामांकन रद्द होने के बाद, कृष्णानगर (उत्तर) विधानसभा सीट से सोमनाथ दत्ता ही तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार होंगे।
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