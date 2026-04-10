मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच भारत का मास्टरस्ट्रोक, हरदीप पुरी और कतर एनर्जी के चीफ के बीच हुई सीक्रेट डील!

हरदीप सिंह पुरी और साद शरीफ
Hardeep Singh Puri Qatar Visit: मिडिल ईस्ट के तनाव की वजह से तेल और गैस को लेकर दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच सीजफायर का ऐलान हो गया है। ईरान दावा कर रहा है कि इजरायल लगातार शांति समझौता तोड़ रहा है। इसी बीच भारत के तेल और गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी दो दिन के लिए दोहा पहुंचे है। हरदीप सिंह ने कतर के ऊर्जा राज्य मंत्री और QatarEnergy के CEO साद शेरिदा अल-काबी से मुलाकात की। इस दौरान हरदीप सिंह पुरी ने द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की है। माना जा रहा है दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। हालांकि अभी तक इनकी डील के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।
केंद्रीय मंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर एक पोस्ट कर इसके बारे में बताया है। उन्होंने लिखा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें उच्च-स्तरीय बातचीत, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संस्कृति और लोगों से लोगों के बीच संबंध शामिल हैं। इस क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता लौटने की उम्मीद जताई गई। हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूत करने के लिए तत्पर हैं।
हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि कतर के मंत्री ने यह भरोसा दिलाया कि दोहा एक भरोसेमंद ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बना रहेगा और भारत के साथ ऊर्जा संबंधों और सहयोग को जारी रखने तथा उन्हें और मज़बूत करने के लिए तत्पर है।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने लिखा, 'कतर की अपनी दो-दिवसीय यात्रा के दौरान दोहा में कतर के ऊर्जा मामलों के राज्य मंत्री और QatarEnergy के प्रेसिडेंट और CEO साद शेरिदा अल-काबी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कतर के अमीर, शेख तमीम बिन हमद अल थानी और साथ ही कतर के PM और विदेश मंत्री, महामहिम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को शुभकामनाएं और एकजुटता व समर्थन का संदेश दिया।'
उन्होंने आगे लिखा, 'मैंने मार्च 2026 में PM मोदी और कतर के अमीर के बीच हुई दो टेलीफोन वार्ताओं को याद किया, जब दोनों नेताओं ने बातचीत और कूटनीति के माध्यम से इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया था। PM मोदी ने भारतीय समुदाय को कतर द्वारा दी गई देखभाल और समर्थन के लिए भी महामहिम के प्रति आभार व्यक्त किया था।'
केंद्रीय मंत्री ने लिखा, 'मैंने दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की, जिसमें उच्च-स्तरीय जुड़ाव, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संस्कृति और लोगों से लोगों के बीच संबंध शामिल हैं। इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी की उम्मीद व्यक्त की। मैं अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए तत्पर हूं। मेरे मित्र, साद शेरिदा अल-काबी ने एक विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बने रहने के प्रति कतर राज्य की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और भारत के साथ ऊर्जा संबंधों व सहयोग को जारी रखने और मजबूत करने की उम्मीद जताई।'
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