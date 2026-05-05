प्री-मानसून हुआ तेज़: अगले 3 दिन होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) ने जब से दस्तक दी है, देशभर में मौसम के तेवर बदल गए हैं। कई राज्यों में एक बार फिर तेज़ बारिश देखने को मिल रही है। 2025 में मानसून (Monsoon) के सीज़न में देशभर में बेहतरीन बारिश हुई थी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2026 में भी अच्छी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया था। हालांकि अल-नीनो की संभावना भी है, लेकिन इसके बावजूद अच्छी बारिश की उम्मीद बरकरार है। इसी बीच अब देश में प्री-मानसून तेज़ हो गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।